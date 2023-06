L'Aoup ha presentato 13 lavori scientifici sull’innovazione gestionale e il miglioramento organizzativo, in forma di abstract, poster e comunicazioni, a convegni nazionali di settore. Studi che, in aggiunta all’attività ordinaria, sono il risultato di un anno di intensa collaborazione fra l’Unità Operativa Organizzazione servizi ospedalieri dell’Aoup (istituita circa un anno fa, nata dall’ex Direzione medica di presidio) e la Scuola di specializzazione di Igiene e medicina preventiva dell’Università di Pisa, con il coinvolgimento di altre strutture interessate (Dipartimento area tecnica, Metis ecc.).

Fra gli argomenti sviluppati: la pandemia da Covid-19 e le microaree per pazienti paucisintomatici; la convivenza con un grande cantiere di lavori per l’ampliamento dell’ospedale; l’efficientamento energetico, il monitoraggio delle infezioni correlate all’assistenza; la cartella clinica in formato digitale; l’analisi dei ricoveri potenzialmente evitabili; la percentuale di accessi in pronto soccorso per codice rosa, quella degli accessi per infezioni respiratorie in relazione all’impatto sull’occupazione dei posti letto; la continuità ospedale/territorio; l’indice di autosufficienza nelle prestazioni erogate da Aoup; l’approccio lean nella produttività aggiuntiva.

All’ultimo convegno recentemente organizzato dall’Anmdo-Associazione nazionale dei medici delle direzioni ospedaliere a Napoli, l’Aoup ha tenuto una lettura magistrale sui 'Ricoveri ripetuti potenzialmente evitabili' nell’ambito della sessione 'L’ospedale di oggi e di domani tra architettura, struttura e organizzazione'.