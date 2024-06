Via i blocchi di cemento, via le transenne: via Turati è stata riaperta al traffico ieri mattina, 6 giugno, dopo anni di chiusura e di problemi. Gli abitanti del Villaggio Santa Maria, a Cascina, avranno adesso a disposizione due accessi alle loro abitazioni: non più solo da via Carlo Alberto Dalla Chiesa (lato Tosco Romagnola) ma anche da via Viviani (entrando da via Macerata).

"Siamo riusciti a sbrogliare una matassa complessa grazie al lavoro degli uffici comunali - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - la partita dell’apertura di via Turati era diventata quasi un tormentone per le varie amministrazioni comunali che si erano succedute: con questo passo mettiamo un punto finale. Ci scusiamo, non tanto per noi quanto per le amministrazioni precedenti, per questo allungamento dei tempi: alla fine siamo riusciti ad aprire questa strada rendendo più semplici gli spostamenti all’interno del comparto, sia in entrata che in uscita. Un intervento non economicamente rilevante, ma di grande valore per tutti i residenti della zona".

"Quello che abbiamo compiuto oggi è un atto importante - ha aggiunto Irene Masoni, assessore all’urbanistica - perché va finalmente a ridare una via di sfogo a questo quartiere densamente popolato, che aveva visto molti anni un pezzo di infrastruttura realizzata ma chiusa per problemi tecnici che effettivamente esistevano. I nostri uffici hanno trovato il modo per consentire la riapertura di questo tratto di strada che è breve ma che consente l’accesso al Villaggio da due lati. Non è stato un iter semplice, perché sono passati anni con vari problemi che si sono accumulati. Tutto quello che era previsto insieme alla realizzazione della strada, non è stato fatto, ma quello che ci premeva era restituire alla cittadinanza questo doppio ingresso al quartiere".

Le opere di urbanizzazione previste furono approvate con deliberazione del consiglio comunale nel marzo 1998. Opere finalizzate alla riqualificazione ed al completamento del comparto 4 del Peep in località San Frediano a Settimo, all’interno del quale era prevista la realizzazione di 138 alloggi divisi in sette lotti edificatori, nonché la realizzazione di ampie aree a verde attrezzato di quartiere indispensabili alla riqualificazione urbanistica ed ambientale dell’intera area. L’esecuzione di tali opere avrebbe dovuto avvenire a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione e collaudate entro 360 giorni, decorrenti dalla data di approvazione della variante al progetto e, quindi, dal 22 maggio 2006, data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale (n.34/2006). Interventi che sono stati rimandati nel corso degli anni e alla fine mai completati come da accordi presi. Oggi, intanto, con l’apertura del tratto finale di via Turati viene chiuso, almeno in parte, un lungo tormentone.