La Scuola Superiore Sant’Anna annuncia l’apertura delle iscrizioni al bando di concorso per l’ammissione ai Corsi Ordinari di I° e di II° livello: 78 posti in totale, suddivisi in 60 posti di allievo/a del primo anno dei Corsi Ordinari di I° Livello e a Ciclo unico e 18 posti di allievo/a del primo anno dei Corsi Ordinari di II° Livello, per un’esperienza formativa che ha pochi eguali in Italia e in Europa. Coloro che supereranno il concorso nazionale avranno la possibilità di formarsi gratuitamente alla Scuola Superiore Sant’Anna, istituzione che si classifica al primo posto a livello nazionale su 18 università censite e diciannovesima nel panorama mondiale (su 963 atenei), secondo il 'THE – Young University Rankings 2023'.

Il termine per presentare domanda di partecipazione al concorso è fissato alle ore 12 del 29 luglio 2024 per i Corsi Ordinari di I° livello e a ciclo unico, e alle ore 12 del 18 giugno 2024 per i Corsi Ordinari di II° livello.

Da quest’anno si ampliano le possibilità di entrare al Sant’Anna: al primo anno dei Corsi ordinari di I° livello e a ciclo unico nell’anno di conseguimento della maturità, oppure al primo anno dei Corsi ordinari di II° livello al termine di un percorso di laurea triennale.

Per il concorso di ammissione al primo anno dei Corsi ordinari di I° livello o a ciclo unico sono disponibili 60 posti, così ripartiti: 29 posti per la Classe Accademica di Scienze Sociali (che prevede al suo interno tre aree concorsuali: Scienze economiche e manageriali, Scienze politiche, Scienze giuridiche); 31 posti per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate (che prevede al suo interno tre aree concorsuali: Scienze agrarie e biotecnologie vegetali, Ingegneria industriale e dell’informazione, Medicina).

Il concorso si svolge in tre fasi: la prima coincide con le preselezioni, che si svolgono mediante il test TOLC (fa eccezione Medicina, per la quale è possibile iscriversi e accedere al concorso in modo diretto), erogato dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) anche nella modalità online (TOLC@CASA). In base ai risultati conseguiti nel test, i candidati e le candidate saranno ammessi alle prove scritte, ovvero la seconda fase, in programma a Pisa il 28 e il 29 agosto per Ingegneria, il 29 e 30 agosto per Scienze agrarie e per Medicina, il 2 e il 3 settembre per Scienze Sociali (per le tre aree concorsuali di Scienze Sociali, le prove scritte e orali sono le medesime). Chi supererà le prove scritte sarà ammesso alle prove orali, la terza fase, in programma a Pisa nel mese di settembre.

Per l’anno accademico 2024-2025 la Scuola Sant’Anna ha rivisto interamente le modalità di accesso ai Corsi Ordinari di II° livello, incrementando il numero dei posti disponibili e l’offerta formativa con 6 aree concorsuali e ben 25 corsi di laurea magistrale. I 18 posti a concorso sono così ripartiti: 10 posti per la Classe Accademica di Scienze Sociali (4 posti per le aree concorsuali di Scienze economiche e manageriali; 2 posti per Scienze dei dati; 4 posti per Scienze politiche); 8 posti per la Classe Accademica di Scienze Sperimentali e Applicate (4 posti per Scienze agrarie e biotecnologie vegetali; 4 posti per Ingegneria industriale e dell’informazione). Sono previsti dei posti riservati per i corsi di laurea magistrale attivati dalla Scuola in convenzione con l’Università di Pisa (Lauree Magistrali in Economics LM-56, in Ingegneria Bionica LM-21 e in Biotecnologie Molecolari LM-8) e l’Università di Trento (Laurea Magistrale in Innovation Management LM-77).

L’ammissione è riservata a laureati e laureandi, ovvero coloro che possiedono un titolo di studio che dia accesso ai Corsi di Laurea Magistrale conseguito presso un’Università italiana o straniera, o che prevedano di conseguirlo entro il 31 dicembre 2024 e che abbiano svolto il corso di laurea in non oltre 4 anni con una media ponderata negli esami universitari pari ad almeno 27/30 o valutazione equivalente nel caso di titolo di studio conseguito all’estero. Il concorso si articola in una valutazione dei titoli e una prova di esame che prevede un colloquio da svolgersi in presenza a Pisa oppure a distanza, nel mese di luglio.

"Il concorso di ammissione per l’anno accademico 2024/2025 si presenta in veste totalmente rinnovata - dichiara Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna - non solo abbiamo incrementato il numero dei posti disponibili, ma abbiamo esteso l’ammissione anche ai Corsi ordinari di II° livello per laureandi o laureati italiani e stranieri che vogliono proseguire il proprio percorso universitario in un ambiente stimolante dove formazione, ricerca, internazionalizzazione e ‘terza missione’ si uniscono per fornire le competenze e le conoscenze richieste dal mondo del lavoro di domani".