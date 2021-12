Aperte le iscrizioni per il CLab 2022 dell'Università di Pisa

L'Università di Pisa ha aperto le iscrizioni per la nuova edizione del Contamination Lab 2022, il programma formativo finalizzato a promuovere la cultura imprenditoriale e dell’innovazione tra studenti e ricercatori. Fino al 17 gennaio è possibile candidarsi per il corso PhD+ compilando il modulo disponibile online a questo link. Il PhD+ si terrà in modalità mista, in presenza e online, dal 25 gennaio all’8 marzo. La partecipazione ai corsi del CLab prevede il rilascio di Crediti Formativi Universitari (CFU). Maggiori informazioni su requisiti e destinatari sono disponibili sul bando pubblicato sul sito dedicato.

I corsi del CLab ( PhD+ e CYB +) permettono ai partecipanti, provenienti da diversi ambiti disciplinari, di conoscersi e lavorare insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative, di comunicazione e competenze trasversali (Soft Skills). Comprendono attività frontali, di laboratorio e individuali di accompagnamento (tutoring e mentoring). Le lezioni si tengono in lingua inglese e/o italiana e si svolgono in presenza, online e in modalità mista in collaborazione con gli enti sostenitori del progetto (Camere di Commercio, Poli tecnologici, manager, consulenti ecc.).

Il programma fa parte di un progetto finanziato dal MIUR in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore di Studi Universitari Sant’Anna e Scuola IMT – Alti Studi di Lucca.