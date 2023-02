Lavori al verde finiti: torna fruibile il Parco della Pace di Pontasserchio

Terminata prima del previsto la messa in sicurezza dell'area alberata del parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio, con tornato interamente fruibile al pubblico, sicuro e valorizzato. Da sabato 4 febbraio tutti gli spazi saranno dunque nuovamente fruibili. I lavori si erano resi necessari a seguito di un'indagine di stabilità sulle alberature, eseguita da un professionista agronomo appositamente incaricato dall'Amministrazione comunale, che ha provveduto anche al loro censimento. Nel novembre 2022 il Comune di San Giuliano Terme ha ritenuto opportuno chiudere in via precauzionale l'area alberata del parco in quanto bisognosa, in diverse zone, di un lavoro di messa in sicurezza soprattutto su rami pericolanti o a rischio distacco, anche in vista della stagione invernale in cui si concentrano intemperie talvolta violente. I tre lotti di intervento hanno richiesto un investimento di oltre 60mila euro.

Gli interventi eseguiti, con attenzione sulla conservazione delle particolarità del patrimonio delle alberature presenti, hanno visto: operazioni manutentive sulle alberature ad alto fusto all'interno dell'area a verde dello spazio pubblico; eliminate tutte le parti secche e sottoposte a deperimento sul filare di pioppi e sugli alberi aventi caratteristiche monumentali, con particolare riferimento ai due platani in prossimità della limonaia, la sequoia e ad alcune piante di leccio (nel caso dei platani si è provveduto alla potatura mirata e all'alleggerimento della chioma senza alterarne l'architettura); per la sequoia si è provveduto al consolidamento dinamico della chioma, il tutto affidandosi a ditte specializzate in arboricoltura e in interventi in tree-climbing. Nell'ultima parte delle operazioni si è provveduto a terminare gli interventi per la quasi totalità di tutte le altre piante presenti nel parco, con la rimozione del secco fisiologico, di potatura o riforma della chioma. In più è stata ripulita la vasca ed è stato tagliato il manto erboso. Il varco di ingresso automatizzato di via Veneto è nuovamente accessibile.

"Siamo soddisfatti che gli interventi di messa in sicurezza delle aree alberate siano terminati ben prima del termine previsto, identificato nel periodo tra la fine dell'inverno/inizio primavera - affermano il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazi - ci teniamo a ringraziare gli uffici comunali, gli operai e i professionisti che si sono dimostrati efficienti e attenti verso l'importante patrimonio naturalistico. La fine anticipata delle operazioni permette inoltre di fruire del parco, nella sua interezza, in occasione dell'inizio del carnevale di Pontasserchio che ogni anno richiama molte famiglie e persone anche da fuori il nostro Comune".