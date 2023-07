Sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo percorso pedonale che collega via Corsica a via Ulisse Dini nella frazione di Santo Pietro Belvedere. Il percorso pedonale permette di collegare la parte alta e più storica del paese alla nuova zona residenziale, dove pochi mesi fa è stato realizzato dall'Amministrazione Comunale il nuovo parco giochi 'Pinocchio' e dove si trova il fontanello di 'Acqua Buona' realizzato da Comune e Acque Spa.

Si tratta di "un percorso sicuro ed agevole - spiega il comune in una nota - che permette di raggiungere in breve tempo anche per chi abita nella zona est del paese la farmacia comunale o l'ufficio postale e che allo stesso tempo permette a chi abita lungo la strada provinciale di raggiungere in sicurezza il centro storico, le scuole o il Palazzo Bientinesi, sede di numerose associazioni locali. Un impegno che l'Amministrazione Comunale si era presa e che oggi è realtà; un intervento, cosiddetto minore tra tutte le molteplici opere pubbliche in corso, che agevola gli spostamenti quotidiani di molti cittadini che si muovono a piedi".

"Ringrazio il settore tecnico -commenta il sindaca Arianna Cecchini - che in breve tempo ha progettato l'intervento e che ne ha seguito passo dopo passo la realizzazione. Da oggi il nuovo tratto pedonale è a disposizione della cittadinanza".