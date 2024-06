E' stata pubblicata sul sito web del Comune di Pisa la procedura comparativa riservata alle associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento dell’attività di accompagnamento su scuolabus comunali per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026. Il termine per la presentazione delle istanze e dei progetti è fissato per venerdì 5 luglio ore 12.

Il Comune di Pisa si rivolge ai soggetti del terzo settore interessati a stipulare convenzioni finalizzate allo svolgimento di attività di accompagnamento ed assistenza su scuolabus. L’attività si svolgerà dal 1 settembre 2024 al 30 giugno 2026, durante l’anno scolastico 2024-2025 e l’anno scolastico 2025-2026, secondo il calendario scolastico annuale. I destinatari del presente avviso sono le associazioni di volontariato e di promozione sociale, regolarmente iscritte da almeno sei mesi, rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

I soggetti interessati sono invitati a presentare richiesta di convenzionamento (redatta secondo il modello allegato sul sito). La modulistica può essere scaricata dal sito internet del Comune di Pisa al seguente link. Tutta la documentazione dovrà essere firmata (digitalmente o con firma autografa scansionata, allegando documento di identità del sottoscrittore). La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite utilizzo della posta elettronica certificata, alla seguente casella postale digitale certificata (PEC) dell’amministrazione: comune.pisa@postacert.toscana.itentro e non oltre le ore 12 di venerdì 5 luglio.