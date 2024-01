Definire un calendario integrato delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, con previsione di somministrazione alimentare e non, che si svolgeranno a Pisa nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 24 novembre 2024. E’ questo l’obiettivo di un bando pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Comune di Pisa.

L’avviso, il modulo di domanda e i relativi allegati sono consultabili al link https://www.comune.pisa.it/it/bando/manifestazioni-commerciali-carattere-straordinario-con-previsione-di-somministrazione. Possono presentare domanda in qualità di organizzatori associazioni di volontariato, consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC e tramite il modello predisposto, pena non ammissione, debitamente sottoscritte, all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, entro giovedì 25 gennaio.

I luoghi per i quali è possibile presentare domanda sono: nel centro storico, Logge dei Banchi, Piazza Don Minzoni, Piazza Dante, Piazza Martiri della Libertà, via San Francesco, via Palestro; sul litorale, Piazza dei Fiori (lato vecchia Stazione, a partire da dopo la Chiesa) a Tirrenia, Largo Pontecorvo e Piazza Sardegna a Marina di Pisa. Per ognuno di questi luoghi il bando prevede delle specifiche limitazioni. Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: attivita.economiche@comune.pisa.it.