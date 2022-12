Dal web al negozio di vicinato: la Bottegheria apre a San Giuliano Terme

Dal commercio elettronico al negozio tradizionale specializzato in prodotti enogastronomici di qualità dei nostro territorio. Un percorso inverso, rispetto a quanto sta accadendo in questi ultimi anni, quello intrapreso da Massimiliano Poli, con la sua società E-Creativik, che ha aperto a San Giuliano in via Niccolini 54 il negozio 'Bottegheria'.



“Il nome è un nostro marchio registrato che in questi anni abbiamo utilizzato attraverso una piattaforma e-commerce - spiega Poli - decidendo poi di investire nel tradizionale con questo punto vendita nel centro di San Giuliano a due passi dalle Terme. Da noi i clienti potranno scegliere, toccando con mano, una vasta offerta di prodotti dell’enogastronomia locale, in particolare pisana e lucchese; dagli affettati ai formaggi, dalle confetture ai vini, fino alla biscotteria senza glutine a marchio Casteltorricchi ed al famoso amaro di Calci Sesto Senso, lanciato lo scorso anno. Un'occasione - conclude - anche per cesti natalizi e regali particolari”.



Al taglio del nastro erano presenti il vicesindaco con delega al Commercio del Comune di San Giuliano Lucia Scatena ed il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord Simone Romoli. “Non possiamo che augurare un grande in bocca al lupo a Massimiliano Poli - commenta Romoli - con il quale abbiamo già in passato collaborato. Una attività di vicinato che non viene assorbita dal commercio elettronico fino a sparire, ma che proprio dal commercio elettronico trova la forza per tornare nella vecchia bottega dove il contatto diretto con il cliente è ancora l’arma vincente”.



Il vicesindaco Scatena conclude: "Sono molto felice dell'apertura di questa attività nel centro storico San Giuliano Terme. Un negozio dove i prodotti locali si intersecano con la storia del nostro territorio, un vero punto d'incontro anche per i turisti che frequentano terme dove attraverso l'enogastronomia possono conoscere i prodotti tipici locali e toscani. Un grande in bocca al lupo a Bottegheria".