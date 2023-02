Monteverdi, terminata la struttura provvisoria del ponte: la SP329 riapre alla circolazione

A partire dalla giornata di mercoledì 1° febbraio è stato aperto a tutti gli utenti della.strada il ponte bailey sulla SP 329, sul posto anche il presidente della provincia Massimiliano Angori. "Tutto si è svolto senza particolari intoppi, relativamente alla riapertura della circolazione" ha affermato Angori. "Dalla data del crollo del 1° dicembre scorso, dopo i primi lavori di demolizione del ponte e messa in sicurezza delle spalle rimaste in piedi, sono state eseguite, a cura della struttura tecnica provinciale, le indagini geologico-geotecniche per comprendere la fattibilità di poter appoggiare sulle porzioni di spalla rimaste in piedi un ponte provvisorio che consentisse così il ripristino della circolazione stradale lungo la SP 329 tra Monteverdì a Canneto a mezzi fino ad un peso massimo a pieno carico di 26 tonnellate. Per poter rendere possibile questa operazione è stato necessario eseguire pali di fondazione del diametro di 40 centimetri per circa 11 metri di profondità".

"Ringraziamo la Provincia per la tempestività con cui si giunge a dare una alternativa efficace alla viabilità locale, in questa situazione di emergenza" aggiunge il sindaco di Monteverdi Francesco Govi. "In base al cronoprogramma della struttura tecnica provinciale, contiamo di poter aver messo a punto il progetto esecutivo della nuova infrastruttura entro il mese di maggio prossimo, per poter così affidare i lavori di realizzazione del nuovo ponte, con l'obiettivo di consegnare alla comunità di Monteverdi la nuova infrastruttura entro l'anno 2023" conclude il consigliere con delega alla viabilità provinciale e infrastrutture Giacomo Santi.