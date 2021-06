Cascina, riapre il nuovo circolo Acli 'Il Punto'

Si era fermato con la seconda ondata di restrizioni collegate alla pandemia, che aveva bloccato tutti gli esercizi pubblici. Ma ora 'Il Punto' di Cascina, storico circolo Acli di via Palestro, a fianco della Misericordia, è pronto a ripartire: con una nuova gestione e i locali completamente rinnovati. Domani sera, 19 giugno, alle ore 19 l’aperitivo d’inaugurazione, poi i 'motori' si riaccenderanno per accompagnare i cascinesi verso l’auspicata ripartenza.

“La riapertura è una tappa fondamentale di un percorso di riprogettazione che ci ha visto impegnati in tutti i questi mesi - commenta Alessandro Cipriano, collaboratore che ha seguito da vicino la rinascita del 'Punto' - ricominciamo con una nuova gestione, affidata a Desiré Benvenuti, e con locali completamente rimessi a nuovo dato che è stata rinnovata la cucina, tinteggiato tutte le pareti e valorizzato il bellissimo murales interno dedicato a Cascina. I prossimi passi? La nomina del nuovo presidente e del nuovo consiglio chiamato a dare un’impronta ancora più aggregativa al circolo".

Ci sarà anche la rete dei circoli Acli ad accompagnare il territorio e la cittadinanza verso la ripartenza. Nonostante alcuni abbiano visto addirittura a repentaglio la propria sopravvivenza a causa dei mesi di chiusura collegate alla pandemia. “La riapertura del 'Punto' è un bellissimo segnale, non solo per Cascina ma credo per chiunque sia disposto a scommettere su una ripresa centrata sulla socialità e l’aggregazione - sottolinea Francesco Calvetti, responsabile sviluppo associativo delle Acli provinciali - il Covid 19 ci ha messo a dura prova ma in molti casi, come ad esempio a Cascina, è stata anche l’occasione per ripensare il nostro modo di essere Acli dentro i diversi territori. Dopo 'Il Punto', comunque, la bella notizia è che riapriranno i battenti anche altri circoli storici delle nostre comunità. Il prossimo? Quello di Ponsacco: ancora non c’è la data, ma sicuramente entro luglio sarà di nuovo in funzione”.