Distretto sanitario Cep: da lunedì tutti i servizi attivi nella nuova sede di via Gentile Da Fabriano

La ASL Toscana nord ovest e la Società della Salute della zona Pisana informano che, da lunedì prossimo, 21 settembre, il distretto sanitario del Cep a Pisa sarà attivo in via Gentile da Fabriano 1, a 300 metri dalla sua vecchia sede (in via Cilea). Tutti i servizi saranno trasferiti nella nuova sede: gli ambulatori per i medici specialisti (ortopedico, reumatologo, oculista, cardiologo, neurologo, pneumologo, diabetologo), i locali per gli assistenti sociali, l'ambulatorio per il consultorio ostetrico-ginecologico e per i cittadini stranieri, gli ambulatori per i prelievi e l'accettazione infermieristica, gli spazi per l'ufficio amministrativo e le postazioni CUP, l'ambulatorio per la medicina di iniziativa, dedicato ai controlli periodici per i pazienti con malattie croniche. Farà eccezione il servizio di odontoiatria, che sarà integrato con l'orario dell'ambulatorio di via Garibaldi.

I cittadini saranno avvisati dello spostamento di sede anche attraverso appositi cartelli e segnaletica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.