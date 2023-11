Domenica 19 novembre nuova apertura domenicale straordinaria del Centro trasfusionale dell’Aoup, con la presenza di altri protagonisti del Gioco del Ponte. Dalle 9 alle 12 i testimonial saranno stavolta il gruppo dei Cavalieri con i loro destrieri, insieme alla Magistratura dei Mattaccini e ai Celatini (Parte di Tramontana). Titolo: 'Una Galoppata al Trasfusionale: Cavalieri a donare'.

Proseguono senza sosta le iniziative dello staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti in collaborazione con le associazioni dei donatori, per attirare le persone a donare visto che il sangue è vita e in un ospedale non dovrebbe mai mancare. Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.