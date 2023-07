Agosto alla Domus Mazziniana : nuovi orari e un libro in omaggio ai visitatori

I turisti che visiteranno Pisa nel mese di agosto e i pisani che resteranno in città potranno ammirare in tutta tranquillità le collezioni della Domus Mazziniana. Il Museo chiuderà solo da lunedì 7 a domenica 20, mentre per il resto del mese sarà garantita l’apertura tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, e il martedì e il giovedì con orario continuato dalle 8.30 alle 17.30. Per tutto il periodo estivo non solo l’ingresso al museo sarà gratuito, ma i visitatori riceveranno in omaggio un volume a scelta tra quelli pubblicati dall’Istituto.

"In un momento sempre più difficile per i risparmi di tante famiglie - spiega infatti il direttore Pietro Finelli - la Domus Mazziniana promuove un’idea di cultura aperta e disponibile per tutti e tutte, nella convinzione che la visita al museo sia solo il primo passo per la riscoperta e l’approfondimento di un personaggio, Mazzini, e di un momento, il Risorgimento, fondamentali per la Storia Italiana e non solo".