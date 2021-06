Aperte le iscrizioni ai nidi d'infanzia privati e accreditati a Castelfranco

Il Comune di Castelfranco di Sotto comunica che fino al 30 giugno 2021 sono aperte le iscrizioni per gli asili nidi privati accreditati per l’anno educativo 2021-2022. I posti a tariffa agevolata (acquistati dal Comune) sono limitati e sono a disposizione di chi abita nelle rrazioni. I Nidi sono:

- Nido d’Infanzia privato accreditato 'L’Isola che c’è' (12-36 mesi) Via della Chiesa, 1 Galleno. Telefono 0571 299957 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto) disponibilità 2 posti;

- Nido d’Infanzia privato accreditato 'Sant’Anna' (3-36 mesi) Via del confine, 1 Orentano. Telefono 0583 23699 (riservato alle famiglie residenti nelle frazioni del Comune di Castelfranco di Sotto) disponibilità 4 posti.

Sono previste delle agevolazioni tariffarie sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e del numero di figli iscritti al servizio. Per ricevere l’agevolazione, sarà necessario rilasciare l’autorizzazione all’amministrazione Comunale (al momento dell’iscrizione/rinnovo) ad acquisire la certificazione ISEE direttamente da INPS. Le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite apposita piattaforma web, al seguente link https://castelfrancodisotto. comune-online.it/ (compatibile sia per pc che smartphone). L’invio della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 24 del 30 giugno 2021. Per informazioni contattare l’ufficio Servizi Educativi e Scolastici: telefono 0571 487233/0571 487234.