Vicopisano: aperte le iscrizioni per la 12° edizione di 'Castello in fiore'

'Vicopisano Castello in Fiore' è una fiera florovivaistica, a ingresso gratuito, costellata di eventi per tutti i gusti e le età, e organizzata dal Comune, in collaborazione con associazioni e realtà del territorio, che si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio nel centro storico del borgo Bandiera Arancione di Vicopisano.

Sono già aperte le iscrizioni per gli espositori. In particolare sono invitate a partecipare ditte specializzate nel settore florovivaistico, vivaismo, giardinaggio, arredo garden, macchine da giardino e quant’altro riconducibile al mondo del giardinaggio. Possono inoltre prendere parte alla kermesse ditte artigianali locali attive nel settore della ceramiche, delle tipicità locali e della gastronomia tipica.

Infine sono ammesse ditte artigianali e commerciali, operatori 'occasionali', nonché chi commercializza “opere del proprio ingegno” a patto che siano in linea con il tema della manifestazione. Le ditte che intendono partecipare devono fare domanda, compilando l’apposito modulo di iscrizione in ogni sua parte, seguirà la conferma di partecipazione da parte degli organizzatori.

La quota di partecipazione per l'anno 2024 è di 30 euro per entrambe le giornate (come cifra a titolo di rimborso forfettario del suolo pubblico e della pulizia e delle spese sostenute per l'organizzazione e la pubblicizzazione della manifestazione).

Modulistica e informazioni sono disponibili sul sito www.comune.vicopisano.pi.it e sulle pagine Facebook e Instagram della manifestazione.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Comune ai seguenti recapiti: castelloinfiore@comune.vicopisano.pi.it, Franco Pacini, responsabile dell'Ufficio SUAP, 050796512, e Simona Morani, responsabile dell'Ufficio Cultura, 050796581.