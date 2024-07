Unione Valdera: in partenza le iscrizioni per il servizio mensa delle scuole e dei nidi

Dal 18 luglio al 25 agosto aprono i termini per l’iscrizione al servizio mensa per l’A.S. 2024/2025 delle scuole e dei nidi, comunali e privati convenzionati, dei comuni che fanno parte dell’Unione Valdera, ovvero Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia e Pontedera.

Bambine e bambini potranno sedere a tavola con la sicurezza di mangiare prodotti sani che rispettano tutta la filiera produttiva biologica. Una scelta operata con la convinzione che un’alimentazione basata sull’utilizzo di materie di qualità sia fondamentale per contribuire ad una crescita sana degli alunni e aiuti anche a salvaguardare l’ambiente.

Una decisione che ha dato, fino al giugno di quest’anno, i suoi frutti anche a livello economico visto che grazie alla certificazione biologica l’Unione ha ottenuto un contributo dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità Alimentare e delle Foreste che i comuni hanno scelto di utilizzare per abbassare le rette a carico delle famiglie che usufruivano del servizio.

Un contributo che, purtroppo, si è ridotto progressivamente nel corso degli anni, considerato che il Ministero ha deciso di non incrementare il fondo e assicurare all’Unione lo stesso contributo. Da qui la necessità di ritoccare leggermente le tariffe delle mense che entreranno in vigore da settembre. Per conoscere i costi ed avere altri preziosi ragguagli relativi al servizio è stata comunque predisposta dall’Unione una pagina apposita all’interno del sito dell’ente.

Contestualmente all’apertura delle iscrizioni al servizio mensa, saranno riaperte le iscrizioni anche per gli altri servizi scolastici, vale a dire: trasporto (per i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni e Palaia), pedibus (per i Comuni di Calcinaia e Capannoli), sorveglianza pre e/o post scuola (nei Comuni di Calcinaia, Capannoli e Palaia). Per il Comune di Casciana Terme Lari le domande di trasporto scolastico rimarranno aperte fino al 7 settembre.

Le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado in uno dei Comuni dell’Unione che desiderano usufruire dei servizi scolastici di mensa, trasporto scolastico, pedibus e/o della sorveglianza pre/post scuola per il prossimo anno scolastico, non dovranno fare altro che utilizzare il link sopracitato, cliccare sul proprio Comune di iscrizione scolastica e presentare la propria domanda online dal link 'Iscrizioni'. Tutti i moduli

di iscrizione contengono al loro interno le richieste complementari legate al servizio di interesse. Si può accedere al portale con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con Carta di Identità Elettronica (CIE).

Chi non avesse grande dimestichezza con gli strumenti informatici può richiedere assistenza agli sportelli presenti sul territorio (anche questo elenco consultabile al link Unione Valdera, Le domande per il servizio di trasporto scolastico dovranno essere presentate esclusivamente attraverso gli sportelli preposti all’interno del comune di riferimento. Si ribadisce che tutte le informazioni in merito ai servizi scolastici sono disponibili alla relativa pagina 'servizi scolastici online', raggiungibile dal link sopra indicato.