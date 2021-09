Pontedera, nuova avventura per Mattia e Chiara: videogiochi e non solo

Pontedera saluta l'apertura di un nuovo negozio. Si tratta di Ongame fornitissimo e accogliente negozio di videogiochi, aperto in pieno centro, ad un passo da Corso Matteotti, in via Guerrazzi 14. I titolari sono due giovani imprenditori, sulla soglia dei trent'anni: Mattia Busi e Chiara Picarelli. "Veniamo da Milano, al caos della grande città preferiamo di gran lunga Pontedera, città d'origine di mia moglie Chiara - premette Mattia - il mio primo approccio nel mondo del lavoro è stato nella ristorazione, settore nel quale ho lavorato per 14 anni, mentre Chiara vanta esperienze profesisonali nel mondo assicurativo".

L'avvento del Covid ha stravolto le loro vite: "Ci siamo presi un anno sabbatico, per raccogliere le idee e pensare a quello che è il meglio per il nostro futuro" spiegano. "Da sempre sono un appassionato di videogiochi, la scelta di aprire questo negozio è stata la conseguenza naturale, mentre Chiara avrà il compito di seguire tutta la parte amministrativa e promozionale - aggiunge Mattia - l'inaugurazione è stata un successo, tante persone sono venute a conoscere il nostro nuovo negozio. Questi primi giorni sono stati gratificanti, speriamo di continuare ad avere un buon riscontro a Pontedera".

Congratulazioni ai due giovani imprenditori giungono da Confcommercio e dal vicesindaco Alessandro Puccinelli: "Ci fa piacere che abbiano scelto di far parte della nostra squadra, inaugurando l'attività proprio in occasione del Pontedera Kids. "Come associazione siamo a loro disposizione con tutti i nostri servizi affinché questa attività possa offrire loro tante soddisfazioni e crescere sempre di più": questo il saluto del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condellli e del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli. "Fa sempre piacere inaugurare una nuova attività. Questo è un negozio per giovani che vivacizza ulteriormente il centro e amplia l'offerta commerciale. Ho conosciuto due ragazzi in gamba, gli auguro tanta fortuna" il commento del vicesindaco Alessandro Puccinelli. Oltre ai videogiochi, il negozio di Chiara e Mattia offre un notevole assortimento di gadgets, merchandising, action figure, abbigliamento a tema ed articoli ricercati legati al mondo dei games e della cultura pop. Ongame è un marchio italiano, leader nell’ambito del game e del no game con sede in Veneto.