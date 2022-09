Nenè: un nuovo negozio di abbigliamento in centro

Passione e coraggio sono gli ingredienti di Irene Pardini, 29 anni, per un evento speciale: l'apertura di Nenè, il suo nuovo negozio di abbigliamento. Una giovane pisana che ha deciso di investire nella sua città. Uno spazio che rifiorisce e guarda al futuro con tanta speranza, dopo chè da gennaio 2022 ha vissuto il buio con la chiusura della serranda, decisa dalla precedente gestione, a causa degli effetti negativi della pandemia. Irene sfida le difficoltà del momento con le idee, grazie anche al suo percorso di studi e formazione nel settore della moda.

Si laurea allo IED a Firenze e si specializza in modellistica e sartoria a Pisa, registra un proprio marchio e inizia una piccola produzione di abiti e accessori. Nell'estate 2022 l'opportunità di dare una nuova vita ad un negozio conosciuto e centrale in città. Tra gli obiettivi, offrire un servizio che possa coinvolgere e valorizzare gli artigiani del territorio, con uno spazio dedicato all'interno dell'attività. In piu la possibilità di creare abiti e accessori su misura. Sabato 10 settembre è cominciata l'avventura con l'inaugurazione alle 17 in via San Francesco 67. All'orizzonte la possibilità di assumere giovani e arrivare a realizzare il proprio sogno.

"L'obiettivo - spiega Irene - è di arrivare ad assumere il prima possibile per riuscire a dedicarmi alle mie creazioni". "E' un bel segnale - commenta l'assessore al commercio Paolo Pesciatini - una giovane pisana che fa un atto d'amore verso la sua città. Un messaggio di speranza e di ripartenza". "E' gratificante - afferma il responsabile area pisana confesercenti Simone Romoli - una nuova attività che apre in centro città, con una giovane che esprime coraggio e passione".