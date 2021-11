La Fortezza Caffè rilancia e triplica l'offerta: tre nuovi locali a Pisa

Investire quando la congiuntura è negativa, con il rischio di buttarsi in un'avventura ricca di insidie ma anche l'auspicio di contribuire alla ripresa del tessuto economico e sociale del territorio. E' una sorta di missione quella che La Fortezza Caffè, azienda pisana nata nel 2009 su intuizione di Gabriele Migliaccio, ha deciso di compiere all'indomani della fase più dura e compessa dell'emergenza Coronavirus. "La pandemia, nel 2020, ha bloccato del tutto i nostri piani di sviluppo - spiega il titolare - fortunatamente il Paese si sta riprendendo e così anche noi abbiamo potuto riprendere a pianificare gli investimenti".

Saranno tre i nuovi locali che prossimamente apriranno i battenti e accoglieranno i clienti con tutto il carico di produzione artigianale dell'azienda: salati, dolci, pasticceria, torte. Nel fine settimana del 13 e 14 novembre saranno inaugurati i bar di via Benedetto Croce (ex Outsider Cafè) e via San Lorenzo (ex Bar Ateneo), e tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre aprirà anche il locale di piazza Bartolo Sassoferrato (ex Marcellino pane e vino). "Si tratta di un investimento importante, fatto con convinzione ed entusiasmo - spiega Migliaccio - fa parte del progetto di crescita dell'azienda, partita come semplice bar all'angolo tra via Santa Marta e lungarno Mediceo. Tra il 2011 e il 2015 abbiamo aperto altri due locali in via Roma e a Pontasserchio. Qui ho potuto coronare l'altro grande sogno: dare vita a un laboratorio per la produzione artigianale".

E così La Fortezza Caffè è divenuta un'azienda di franchising che, oltre ai locali gestiti direttamente, dal 2018 ha inaugurato anche attività date in gestione. "Abbiamo aperto anche a Livorno - continua il titolare - adesso l'azienda conta 20 dipendenti soltanto nel laboratorio, che abbiamo spostato a Livorno per esigenze logistiche. Abbiamo fatto tanta strada, sono orgoglioso del percorso compiuto insieme a tutti i collaboratori. A dicembre inaugureremo anche il nostro stand all'interno della Street Food Gallery in via Sancasciani: proporremo i nostri prodotti con una rotazione dell'intera offerta".

L'azienda ha aperto le candidature per la selezione di almeno 4 nuovi collaboratori da aggiungere alla squadra che gestirà i nuovi locali di Pisa. "Non mettiamo sbarramenti - conclude Gabriele Migliaccio - tutti possono inviare il curriculum, sia chi ha già esperienza nel settore sia chi è alle prime armi. Sarà nostra cura avviare il percorso di formazione. Le candidature possono essere spedite all'indirizzo mail info@lafortezzacaffe.it".