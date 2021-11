Da dipendente a titolare: Monica apre il suo negozio a Oratoio

Dopo aver lavorato per tanti anni come dipendente in una mensa, il salto dall’altra parte della barricata come titolare di una propria attività. Questo il percorso di Monica Bracci che nei giorni scorsi ha inaugurato ad Oratoio, in via Marsala 6, il suo alimentari-panetteria Pan per Focaccia. Presente Confesercenti Toscana Nord con il suo responsabile area pisana Simone Romoli e la coordinatrice settore Ambiente Igiene e Sicurezza Serena Corti, che ha accompagnato Monica Bracci nelle pratiche di apertura. “Siamo davvero orgogliosi di questa nuova attività nata in una frazione importante come Oratoio - spiega Simone Romoli - in queste settimane la nostra associazione sta contribuendo con i propri servizi altamente qualificati ad un numero davvero importante di nuove aperture, segno evidente di una forte voglia di ripartenza, nonostante la pandemia sia ancora presente anche se con molto più ottimismo rispetto ad un anno fa grazie ad una situazione che appare sotto controllo. Ancora più importante il fatto che ad aprire sia un negozio di alimentari e panetteria proprio nel cuore di una frazione, settore merceologico che negli anni aveva subito durissimi colpi a causa di una grande distribuzione dilagante. Ma proprio le restrizioni frutto della pandemia - dice ancora il responsabile area pisana - hanno fatto riscoprire l’importanza e il cuore dei negozi di vicinato nella loro valenza sociale soprattutto in piccole realtà come le frazioni. Alla nostra associata Monica un grande in bocca al lupo - conclude - sicuri che la sua scelta è stata vincente e che avrà risultati immediati dal suo lavoro per ripagare i tanti sacrifici”.