Riparte il Pisa Mover, tutti i giorni dall'aeroporto alla stazione in 5 minuti

Dopo mesi di stop dovuti alle restrizioni per l'emergenza sanitaria, è tornato a viaggiare il Pisa Mover che in soli 5 minuti collega l'aeroporto alla stazione di Pisa Centrale, con la sosta intermedia dei parcheggi scambiatori di via Aurelia e via di Goletta.

Il servizio di collegamento è attivo tutti i giorni, dalle 6.00 alle 24.00, adattandosi così a tutte le esigenze di arrivo e partenza dalla città di Pisa, con formule pensate sia per i pendolari che per i turisti, sia per la sosta breve che per quella lunga.



In occasione della riattivazione, l'azienda Pisamover spa ha creato due nuovi ticket combinati:

- sosta breve di 18H in uno dei due parcheggi + shuttle a 2,50€;

- sosta lunga in uno dei due parcheggi + shuttle a partire da 3,70 € al giorno.



I parcheggi sono prenotabili sul sito https://pisa-mover.com/ o rivolgendosi alla biglietteria aziendale situata nel parcheggio Aurelia, contattabile tutti i giorni in orario 8.30-18.00 allo 050 500 909.