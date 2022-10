In via delle Belle Torri c'è 'Roba da Matti', una pizzeria gustosamente inclusiva

L’associazione Alba, presieduta da Diana Gallo, continua nel suo percorso di inclusione attraverso le imprese commerciali. Dopo le storiche attività dello stabilimento balneare Big Fish e del ristorante Quore in via del Cuore a Pisa, ecco una nuova apertura nei locali da cui tutto è partito in via delle Belle Torri 8.



E’ stata inaugurata nei giorni scorsi 'Roba da matti', una 'pizzeria gustosamente inclusiva' come recita lo slogan del nuovo locale.

“Roba da matti è la nuova iniziativa de l’Alba Associazione nella ristorazione - spiega Diana Gallo - uno spazio condiviso dove sentirsi a proprio agio e gustare pizze buone e genuine. Uno dei tanti numerosi progetti di inclusione sociale promossi dalla nostra associazione. In questo caso proponiamo pizze classiche e gourmet, focacce, focaccine, taglieri e dolci, pizze in particolare realizzate con grani selezionati e lievitazione lenta e naturale”.



Al taglio del nastro presente Confesercenti Toscana Nord con il suo responsabile area pisana Simone Romoli e con la coordinatrice Settore Ambiente Igiene Sicurezza Serena Corti. “Non possiamo che rinnovare i complimenti all’associazione Alba ed a Diana Gallo - spiega Simone Romoli - per l’impegno che mettono in un ambito importante e molto delicato come quello dell’inclusione sociale. Impegno che in questi anni ha portato all’apertura di attività che sono diventate punto di riferimento per qualità dell’offerta. Mancava una pizzeria, dopo l’esperienza stagionale a Marina di Vecchiano - conclude il responsabile area pisana di Confesercenti Toscana Nord - ed ecco 'Roba da matti' negli storici locali da dove tutto è partito. Il nostro in bocca al lupo a questa importante realtà cittadina che ha scelto la nostra associazione per l’assistenza tecnica nelle sue attività”.