Mobilità sostenibile: apre il ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello

A partire dalla mattina di giovedì 11 maggio a Pisa il nuovo ponte ciclopedonale sull’Arno, che collega i quartieri di Riglione e Cisanello, sarà aperto e percorribile da pedoni e ciclisti. Dalla parte di Cisanello si accede al ponte dall’area dei parcheggi dietro l’Ospedale, imboccando il viadotto che collega alla passerella. Sarà inoltre possibile raggiungere il ponte dall’area delle Piagge, percorrendo la pista ciclabile che parte dal Tondo (piccola rotonda davanti al Bar Lilli) e arriva lungo l’argine fino all’Ospedale. Dalla parte di Riglione il ponte è accessibile da via Malatesta, attraverso una rampa rilevata, che percorre a contorno l’area verde della golena d’Arno. L’accesso al ponte ciclopedonale è vietato alle auto e ai ciclomotori.

Il ponte

Il progetto è composto da una passerella 'strallata', sostenuta da due antenne metalliche alte quasi 27 metri: una struttura in acciaio e cemento armato, leggermente curva, che si sviluppa per un totale di 662 metri con una larghezza di 4 metri e balaustre di protezione al confine del piano viabile. La passerella è posizionata a quota +13,30 metri sul livello del mare, ad un’altezza calcolata in modo che rimanga un metro e mezzo oltre la portata massima del fiume, che è calcolata con la quota di piena registrata ogni 200 anni.

Dalla parte di Cisanello è previsto un tratto di viadotto che collega la passerella, attraverso una rampa, alla pista ciclopedonale, che si sviluppa dietro l’Ospedale lungo l’argine, da dove prosegue in collegamento con il Viale delle Piagge. Dalla parte di Riglione il ponte si collega a via Malatesta, attraverso una rampa rilevata, posizionata in direzione parallela al fiume.