Vaccino anti-Covid, entro sabato agende aperte per tutti gli over 50

Sarà una settimana questa tutta dedicata agli over 50 per quanto riguarda la campagna vaccinale in Toscana. Se ieri pomeriggio sono state aperte le agende di prenotazione per la vaccinazione anti-Covid per i nati nel 1962-1963, si aprono nei prossimi giorni ulteriori fasce di età per arrivare a coprire tutti i cinquantenni toscani che desiderano ricevere la dose di vaccino. Lo rende noto lo stesso governatore Eugenio Giani via social.

Dalle ore 15 di oggi, 12 maggio, via libera ai nati nel 1964-1965, il 13 maggio sarà la volta del 1966-1967, poi il 14 maggio tocca ai nati nel 1968-1969 per arrivare ai nati nel 1970-1971 sabato 15 maggio.