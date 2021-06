Turisti più aggiornati con il nuovo Info point di Tirrenia

Riaperto nei giorni scorsi per tutto il periodo estivo il punto informazioni turistiche sul litorale a Tirrenia in piazza Belvedere. Si completa così anche quest’anno la rete dell’accoglienza turistica, con l’ufficio turistico di piazza Duomo, rimasto sempre aperto anche nei mesi più difficili della pandemia, e di quello di piazza XX settembre, in palazzo Gambacorti.

Il nuovo Info point di Tirrenia, gestito dal raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) costituito da CO&SO e Duomo 7, rimarrà aperto tutti i giorni fino a metà settembre con orario 9.30 - 12.30 e 16.30 - 19.30. Intanto, il portale del turismo www.turismo.pisa.it, viene regolarmente aggiornato con gli appuntamenti, gli spettacoli e le mostre in programma in città e sul litorale, e sono stati anche pubblicati 13 nuovi itinerari monotematici per permettere la conoscenza e la scoperta della Pisa meno conosciuta. Aggiornati quotidianamente anche i Social del turismo (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) con la denominazione 'Pisa Turismo'.

"La città e il suo litorale sono pronti per accogliere di nuovo gli ospiti - dice l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - anche quest’anno, ci aspettiamo un turismo interno ma qualche segnale di presenza di stranieri, soprattutto europei, fa ben sperare per gli esiti di una stagione che dovrà essere una sorta di nuova partenza per il settore, così tanto colpito dallo shock della pandemia. La riapertura dell’info point a Tirrenia conferma come la nostra offerta turistica sia completa, tra arte, cultura, mare, sport, ambiente, come certificato anche dalle 4 Bandiere Blu per l’eccellenza dei servizi. Per favorire l’allungamento della stagione, quest’anno abbiamo nuovamente realizzato una campagna di promozione turistica che arriverà fino a dicembre in modo da attrarre diverse tipologie di turismi". Nei prossimi giorni verrà presentata la nuova campagna di promozione turistica realizzata dal Comune di Pisa che comprenderà i Social e la realizzazione di video spot.