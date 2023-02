Sociale: inaugurati due nuovi sportelli di facilitatori digitali

Un punto di riferimento per le fasce più anziane della popolazione, quelle più restie e in difficoltà a mettersi al passo con la digitalizzazione dei servizi. Ma anche un utile sportello per tutti quei cittadini, anche più giovani, e le famiglie che affrontano la problematica di una buona connessione a internet o dell'acquisto di dispositivi tecnologici utili per accedere a bonus e contributi stanziati dall'amministrazione. Parte da questa esigenza, diffusa in tutte le zone della città, la decisione del Comune di aprire due nuovi sportelli di facilitatori digitali: nel mese di febbraio sono stati inaugurati quello di Pisanova, in via Viale, e quello del Cep, in via Bonamici. Due strutture che si aggiungono allo sportello 'centrale' di San Zeno, aperto nel 2021.

Le attività sono gestite dal Comitato Uisp di Pisa, all'interno della struttura in gestione alla Cooperativa Arnera. "Ormai la quasi totalità dei bonus erogati dal Comune, oppure attivati a livello regionale, passano attraverso internet. Quindi è importante offrire aiuto e supporto a quella fetta di cittadinanza che possiede i requisiti per poter accedere a questi sostegni, ma non è dotata delle strumentazioni e delle conoscenze necessarie" commenta l'assessore Veronica Poli. "Allo sportello verranno fornite le indicazioni per accedere a tutta la platea di contributi attivati: in ambito sociale, educativo, sportivo e residenziale - puntualizza Alessandra Rossi, presidente del Comitato Uisp Pisa - penso ad esempio al bando per la graduatoria delle case popolari, così come al bonus per lo sport attivato di recente dal Comune".

Per poter accedere agli sportelli è obbligatorio fissare un appuntamento: si deve telefonare al numero 0507846982 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12), e un operatore raccoglierà tutte le informazioni necessarie per poter offrire poi le risposte richieste dal cittadino. In base alla residenza, l'utente sarà smistato a San Zeno, Pisanova o Cep. Per poter usufruire del facilitatore digitale è obbligatorio anche essere in possesso dello Spid, oppure della carta d'identità elettronica o della nuova tessera sanitaria abilitate a dialogare con le piattaforme digitali. Lo sportello di San Zeno è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, quello del Cep è attivo il giovedì mattina e lo sportello di Pisanova è aperto il martedì e il mercoledì.

"Nel 2022 ben mille persone hanno effettuato l'accesso allo sportello di San Zeno - sottolineano Poli e Rossi - questo dà la misura della necessità, presentata da Uisp e accolta dal Comune, di aprire i nuovi sportelli in altre zone della città per poter decongestionare la struttura principale". "Questi punti di accesso per la cittadinanza sono molto utili anche agli uffici comunali - spiega Lucina Trebbi dell'Ufficio sociale - perché ci consentono di poter concentrare il nostro lavoro esclusivamente sulla gestione delle pratiche".