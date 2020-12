Confcommercio apre lo Sportello SuperBonus

Confcommercio Provincia di Pisa presenta il nuovo servizio dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire opportunità e agevolazioni sulle ristrutturazioni attraverso il SuperBonus 110%. Lo Sportello SuperBonus può essere consultato presso la sede dell'associazione, in via Chiassatello 67 a Pisa, oppure direttamente in azienda tramite appuntamento. Un canale diretto e riservato, coordinato dal geometra Maurizio Bazzichi e curato dal 'Team Confcommercio Professioni SuperBonus', composto dall'ingegnere Brian Ietto, l'architetto Rino Pagni, e i dottori commercialisti Fausto Baggiani e Francesco Rossi.

"In un momento così difficile è importante offrire servizi qualificati per mettere a disposizione tutte le opportunità di cui è possibile usufruire" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Grazie alla disponibilità del team di Confcommerio Professioni attività, imprenditori e cittadini potranno avere un riferimento sicuro e affidabile attraverso un servizio dedicato".

Per il presidente di Confcommercio Professioni Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi lo Sportello SuperBonus è "una grande occasione per tutte le informazioni e le agevolazioni legate alla ristrutturazione. Il SuperBonus introdotto dal Decreto Rilancio prevede una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e grazie a professionisti di diversi settori sarà possibile avere una panoramica completa delle opportunità riservate".

Il Team Confcommercio Professioni Superbonus 110% è a disposizione per verificare la fattibilità degli interventi attraverso un primo sopralluogo gratuito e per seguire tutto l'iter dei lavori e degli adempimenti previsti. Per informazioni e per prenotare il primo check-up gratuito Confcommercio Provincia di Pisa ci si può rivolgere ai numeri 05025196 – 3393589112 e alla mail superbonus@confcommerciopisa.it.