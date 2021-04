Litorale, dal 1° maggio stabilimenti balneari aperti con le stesse regole del 2020

A partire dal prossimo weekend anche in Toscana i balneari potranno riaprire i loro stabilimenti: le misure anti-Covid da adottare saranno le stesse dell'estate scorsa. È quanto emerge al termine di una riunione tenuta in Regione dall'assessore all'Economia, Leonardo Marras, e i rappresentanti del settore. "Le linee guida fissate per l'estate 2020 hanno funzionato, ben venga dunque la scelta del Governo di replicarle anche per la stagione 2021", commenta Marras insieme alla responsabile regionale per il demanio marittimo dell'associazione dei Comuni, Sandra Scarpellini. "I protocolli di sicurezza - proseguono - si sono dimostrati validi e sono stati riproposti in modo identico nel decreto nazionale. Grazie a quelle regole sono garantiti distanziamento adeguato e operazioni di igienizzazione frequenti. Abbiamo raccolto le istanze degli operatori e invitiamo tutti i Comuni interessati e gli stabilimenti a prepararsi per partire già tra qualche giorno".

Le regole

Dunque, secondo quanto stabilito per l'estate 2020, si potrà andare in spiaggia, ma saranno vietati gli assembramenti e gli sport di gruppo.

Ok quindi alle attività individuali, come nuoto, windsurf o racchettoni, ma sempre nel rispetto del distanziamento. Invece non si potranno svolgere quelle di gruppo, come il beach-volley o il beach-soccer.

Andrà garantita una superficie di almeno 10 metri quadri per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo). Le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, dovranno avere una distanza tra loro di almeno un metro e mezzo.

Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.