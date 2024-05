Lo store di Action apre a Vicopisano

Primo store in Toscana, e in particolare in provincia di Pisa, per Action, la catena di discount non food, che oggi, giovedì 9 maggio apre le porte del suo nuovo punto vendita a Vicopisano. Il negozio si trova all’interno del centro commerciale di Caprona ed è gestito da uno staff di 20 nuovi dipendenti.

Con questa apertura, gli abitanti di Vicopisano potranno godere della 'Formula Action': 6.000 prodotti di buona qualità suddivisi in 14 categorie merceologiche (dai giocattoli e il fai da te, ai prodotti per la casa, al giardinaggio, al bricolage e cibo), al prezzo più basso possibile.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto ai clienti nel nostro nuovo negozio di Vicopisano. Continueremo a rafforzare la nostra presenza in Italia, poiché sempre più persone vogliono vivere l’esperienza unica di Action - afferma Philippe Levisse, direttore generale di Action in Italia - siamo orgogliosi del nostro successo, che ha la sua natura nell'impegno dei nostri team. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato: i nostri dipendenti, i nostri clienti e i nostri fornitori” conclude.

Con 1.076 metri quadrati di superficie di vendita, il negozio di Vicopisano si trova in Strada Provinciale Vicarese 26 ed è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.