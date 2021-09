Riapre il Conad City di San Frediano a Settimo: locali più grandi con un occhio all'ambiente e al territorio

Riapre oggi al pubblico, dopo un breve periodo di ristrutturazione, il rinnovato Conad City di via Carlo Alberto dalla Chiesa a San Frediano a Settimo, nel Comune di Cascina con un’offerta commerciale ricca di novità.

Gli spazi del punto vendita sono stati ottimizzati e la superficie di vendita è stata ampliata di oltre 70 mq per offrire al cliente un’esperienza di spesa ancora più comoda e funzionale. I locali sono stati rinnovati con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, grazie all’introduzione di nuovi impianti di refrigerazione sostenibili, all’illuminazione con luci a led e ad altre attrezzature all’avanguardia che consentono un notevole risparmio energetico, così come una migliore conservazione degli alimenti.

Il rinnovato supermercato punta alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. All’interno del punto vendita i clienti troveranno due aree dedicate ai prodotti locali: una interamente riservata a vini e liquori, tra cui quelli della Tenuta Varramista, di Badia Morrona e di Bolgheri ed un’altra destinata ad eccellenze come prodotti della pasticceria Masoni di Vicopisano (PI), la pasta del pastificio Bertolli di S. Luce e le confetture del Parco della Maremma. Per valorizzare al meglio le eccellenze del territorio ed i prodotti a Km0, intutti i reparti i clienti troveranno una ricca offerta di produzioni di aziende agricole locali.

“Siamo davvero orgogliosi per la nuova apertura di oggi: aver ristrutturato ed ampliato il punto vendita, permetterà ai nostri clienti di vivere un’esperienza di acquisto eccellente, all’interno di un ambiente rinnovato e confortevole che offrirà i migliori prodotti del nostro territorio - dichiarano i Soci Conad Nord Ovest Alessandro Bellini e Liana Ulivelli - abbiamo qualificato ulteriormente il negozio con una proposta che valorizza maggiormente le eccellenze locali ed i prodotti a Km0 nel rispetto della qualità e della convenienza e instaurando un forte legame col territorio in cui operiamo. Doveroso ringraziamento a tutti i nostri collaboratori, per la disponibilità, l’impegno e la passione che li hanno contraddistinti in questi anni, rendendoci particolarmente orgogliosi del percorso fatto insieme fino ad oggi. Un grande ringraziamento va anche alla Cooperativa e a tutti coloro che hanno attivamente e personalmente seguito e sostenuto il progetto con preziosa, professionalità e disponibilità".