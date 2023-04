Sarà inaugurato domani, giovedì 20 aprile, il nuovo supermercato MD di Castelfranco di Sotto, all'incrocio tra la Provinciale Francesca Sud e via Quarterona. E' il primo punto vendita della catena nel Valdarno. Lo store è situato nell'area oggetto di sviluppo terziario-commerciale e snodo strategico per gli oltre 20mila pendolari che ogni giorno transitano nella terra del cuoio e del calzaturificio. Salgono così a cinque i punti vendita MD in Toscana, di cui due nella provincia di Pisa. In chiave occupazionale nel nuovo store hanno trovato impiego 20 dipendenti, tutti provenienti dalla cittadina o da zone limitrofe, con un’età media di 32 anni.

I clienti di Castelfranco di Sotto avranno a disposizione un’offerta particolarmente vasta e curata, con la garanzia firmata MD: presenti banchi serviti di gastronomia e macelleria con laboratorio a vista, un reparto ittico in take away, un reparto panetteria con pane confezionato e in doratura e un servizio di pollo allo spiedo. A disposizione della clientela anche un espositore di parafarmaci e un vasto assortimento no food.

Il punto vendita, che si estende su una superficie di 1.400 mq, è suddiviso in sei corsie e dispone di cinque casse. Sarà possibile inoltre usufruire dei servizi Click&collect MD Webstore e Pagamento con Gift Card.

Lo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 20 con orario continuato. A disposizione dei clienti un parcheggio da 74 posti auto.