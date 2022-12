Impianto sportivo indoor a Migliarino: aggiudicato l'appalto dei lavori

Affidato alla ditta Costruzioni Generali Srl di Pistoia l'appalto per la realizzazione dell'impianto indoor a Migliarino. E' questo l'esito della procedura ad evidenza pubblica.

"Ricordiamo che si tratta di un importante progetto per molte delle realtà sportive del nostro territorio, del valore complessivo di oltre 1.3 milioni di euro - affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore allo Sport Andrea Lelli - abbiamo ottenuto anche un finanziamento della Regione Toscana, che ringraziamo, del valore di 360mila euro, per la realizzazione dell'impianto che sarà composto da strutture a basso consumo energetico e basate sull'utilizzo di energia sostenibile, oltre che realizzate con i massimi principi per garantire la sicurezza dell'impianto stesso" aggiungono Angori e Lelli.