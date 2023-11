Un nuovo apparecchio per la radiologia dentale nel poliambulatorio di via Garibaldi

La radiologia del poliambulatorio di Pisa di via Garibaldi, che in media effettua 20 prestazioni giornaliere, ha acquisito un nuovo strumento ortopanoramico di ultima generazione per la radiologia dentale. Il sistema, costruito dalla azienda Finlandese Dexis, è all’avanguardia nel settore garantendo immagini diagnostiche estremamente dettagliate e fruibili per la diagnostica. Il nuovo apparecchio permette, infatti, di acquisire panoramiche dentali tradizionali, tracciati cefalometrici per il settore dell'ortodonzia ma, in particolare, il nuovo apparecchio consente di acquisire TAC dentali in 3 dimensioni fondamentali per le valutazioni diagnostiche correlate agli interventi chirurgici e all’implantologia dentale.