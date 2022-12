"Io, inseguito e spinto a terra da un motociclista sul Monte Serra. Chi ha visto parli"

Una lettera-appello dal signor Luca Moretti per spingere a farsi avanti chi ha visto qualcosa del drammatico episodio di cui è stato vittima a fine luglio.

"Sono passati ormai 4 mesi dall'aggressione che ho subito una domenica mattina di luglio mentre in bicicletta scendevo dal Monte Serra - scrive Moretti - quel 31 luglio, intorno alle 10.45, tra le località di Tre Colli e Castelmaggiore una moto di grossa cilindrata, guidata da un uomo di circa 60 anni con una donna come passeggera, mi ha raggiunto alle spalle in gran velocità tentando più volte di superarmi in un punto molto pericoloso e una volta superatomi, decise di attendermi poco più a valle, fermandosi sul bordo strada. Proseguendo io sulla mia strada senza dar seguito alle sue provocazioni, sono stato di nuovo raggiunto da dietro a gran velocità dal motociclista e deliberatamente spinto terra. Il motociclista è poi fuggito, lasciandomi a terra ferito".

"Una violenza ingiustificata e vile che è costata a me oltre due mesi di convalescenza per fratture multiple, da cui non sono ancora completamente guarito, spese mediche, tanta preoccupazione ai miei familiari, danni rilevanti alla mia bicicletta, l'assenza dal lavoro e dalla mia vita di tutti i giorni - prosegue il ciclista - non sono mancate solidarietà e segnalazioni utili che ho riferito e riferirò alle forze dell'ordine e che mi auguro siano utili ai fini delle indagini in corso; ricordo che sulla strada ho incrociato auto e biciclette, nel mio stesso senso e in senso inverso, e che su quella strada dove è avvenuto l'urto vi sono molte abitazioni".

"Scrivo questo appello perché c'è bisogno di un piccolo sforzo in più per consentire alle indagini di concludersi con l'individuazione dell'autore del gesto, affinché nessun altro subisca, indifeso, violenze simili - sottolinea - mi rivolgo quindi a coloro che quel giorno hanno transitato in quella strada a quell'ora, a chi abita in zona, e in particolare rivolgo un appello alla passeggera del motociclista, probabilmente è anch'essa vittima del comportamento del suo compagno ma che, continuando a trincerarsi nel silenzio, potrebbe facilmente esser ritenuta come complice di reato. Ogni elemento, anche se sembra inutile, potrebbe essere invece utile a chi indaga sull'incidente".

"Ringrazio sin d'ora per l'attenzione e mi auguro che chi ha visto si metta in contatto con me, all'indirizzo e-maill luca.moretti@unipi.it o tramite il giornale che pubblica questo annuncio - conclude - colgo ancora una volta l'occasione per ringraziare la comunità calcesana, a partire dal sindaco Massimiliano Ghimenti che, a ridosso dell' evento, ha generosamente e responsabilmente rivolto un appello ai propri cittadini".