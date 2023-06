L'associazione ambientalista 'La Città ecologica' rivolge un appello al sindaco di Pisa Michele Conti affinché si preservino gli alberi attualmente presenti sul Viale Gramsci, all'interno del progetto di riqualificazione in partenza, come già annunciato in occasione dell'inaugurazione di Piazza della Stazione.

"Dalla foto del rendering del progetto - scrive l'associazione - si nota che con il positivo allargamento dei due marciapiedi e con l'area centrale che in futuro dovrebbe essere dedicata alla stazione di testa dell'indispensabile tramvia, si ricostituirebbe un viale ma con gli alberi spostati di pochi metri. Il rischio è che si sostituiscano agli attuali alberi, per lo più belle e rigogliose magnolie dimora di una gran quantità di uccellini, con esili alberelli che impiegherebbero decenni a ricostruire il 'viale'. Non c’è nessun motivo reale per non preservare le alberature esistenti. Chiediamo al Sindaco di impegnarsi in tal senso".