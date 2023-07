"Salviamo la Pasticceria Frangioni": lo storico locale ha ricevuto l'ingiunzione di sfratto

"Non possiamo restare indifferenti di fronte alla possibilità di vedere abbassata per sempre la saracinesca di un'attività che ha fatto la storia di Pisa. Confcommercio è a fianco della Pasticceria Frangioni ed è a disposizione di tutti gli interlocutori che abbiano a cuore il suo destino per evitarne la chiusura". E' un accorato appello quello che il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli rivolge "a tutti coloro che vogliono vedere ancora aperte le porte della Pasticceria Frangioni", ringraziando "le persone che raccogliendo l'appello della titolare Daniela Salvini hanno firmato per scongiurarne la chiusura".

"Vogliamo richiamare l'attenzione della città sul grande vuoto che la chiusura dell'attività lascerebbe nella nostra comunità. Una realtà presente in via San Francesco dal 1978, e che proprio lo scorso 1 aprile abbiamo premiato con una targa per celebrare i suoi 45 anni di attività, svolti con straordinario impegno e dedizione da Daniela Salvini, fondatrice della Pasticceria insieme al marito Giancarlo, scomparso nel 2019. Un'attività storica, divenuta negli anni una vera e propria istituzione per la città, punto di riferimento per generazioni di pisani, ma anche di studenti e visitatori. E' nostro dovere fare tutto il possibile per fare in modo che questa attività, presidio di socialità, punto di aggregazione e garanzia di qualità, continui ad allietare tutti i suoi frequentatori".

"Non riusciamo davvero a immaginare il centro di Pisa senza la Pasticceria Frangioni" il commento del presidente Centro storico Confcommercio Pisa Massimo Rutinelli. "Un'attività storica che anima da quasi 50 anni una strada importante come via San Francesco, così ricca di attività commerciali, artigianali e pubblici esercizi di grande varietà e qualità, che ha visto nascere un progetto originale e innovativo come La Via En Rose, di cui la stessa Pasticceria Frangioni fa parte".

"Il 15 luglio è la data in cui lo sfratto per finita locazione diventerà esecutivo" le parole piene di amarezza della titolare Daniela Salvini. "Purtroppo la proprietà non vuole sentire ragioni, ma io non mi muovo da qui e spero con tutto il cuore che qualcosa possa cambiare. Ho un quaderno con 1.200 firme raccolte in meno di due mesi e sto pensando di avviare una campagna di crowdfunding, non voglio lasciare niente di intentato per provare a salvare il locale che porto avanti da una vita".