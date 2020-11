Appello del direttore della rianimazione del Lotti: "Seguite le regole anti-Covid"

Il dottor Paolo Carnesecchi, Direttore del reparto di rianimazione dell'Ospedale di Pontedera, ha fatto appello alla cittadinanza di usare tutte le cautele necessarie e rispettare le misure anti-Coronavirus.

Questo il messaggio a mezzo video di Facebook: "Vi parlo anche a nome di tutti i sindaci dell'Unione della Valdera. In questo momento è assolutamente necessario ridurre il numero dei contagi e far flettere la curva. Per fare questo dobbiamo assolutamente rispettare le regole di comportamento, quindi: mascherina sempre, anche in casa se necessario, lavarsi le mani, mantenere il distanziamento interpersonale. La cosa più importante è rimanere in casa. Dobbiamo rimanere nelle nostre abitazioni e uscire solo se strettamente necessario".

"Questo virus è subdolo - prosegue - entra nelle nostre case e si sviluppa rapidamente nelle nostre famiglie. Quindi rispettare le regole significa essere utili a noi stessi, ai nostri cari e alla nostra comunità. Voglio rassicurarvi sul fatto che io e i miei collaboratori, medici, infermieri, operatori socio sanitari, addetti alla sanificazione degli ambienti, lavoriamo 24 ore su 24 per pensare alle vostre cure. Sono certo che tutti insieme, come a marzo, ce la faremo. Collaborando".