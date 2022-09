Decine di genitori contro la 'Ginnastica Dinamica Militare': appello per la revoca della concessione

I genitori non ci stanno e raccolgono le firme contro la 'Ginnastica Dinamica Militare', la pratica prevista alla palestra scolastica dell'istituto 'R. Fucini' con una lezione prova il prossimo 19 settembre. L'iniziativa ha già ha fatto storcere il naso alla forza politica in Consiglio comunale Una città in Comune e ai Cobas, fino anche alla posizione di contrarietà espressa dal collegio dei docenti del comprensivo. Ora un gruppo di genitori della scuola primaria 'E. Zerboglio' si espone affermando che "tale disciplina appare in contrasto con l’art. 96 del Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di Istruzione (D.L. 297/1994), il quale prevede che le attrezzature scolastiche siano utilizzate, al di fuori dell’orario del servizio scolastico, solo per attività che realizzino la funzione dell'istituzione scolastica di centro di promozione culturale, sociale, sportiva e civile".

"Come si può leggere dal sito a essa dedicato (www.gdmi.it) - spiegano i genitori firmatari dell'appello - afferma di utilizzare 'spirito e corpo delle dinamiche di appartenenza militare in quanto le esercitazioni proposte vengono date in forma di comando, un metodo atto a forzare con la dovuta aggressivita? le barriere resistenti psico-culturali che sono alla base dei processi di adattamento alla sedentarieta? e alla disapplicazione fisico sportiva'. Riteniamo che una simile disciplina sia in netto contrasto con i valori scolastici della scuola italiana e con quelli che noi, come genitori, cerchiamo di trasmettere ogni giorno ai nostri figli e alle nostre figlie. Ci associamo pertanto allo sconcerto manifestato dal collegio docenti dell’Istituto comprensivo 'R. Fucini' e chiediamo all’amministrazione di revocare tale concessione".

I firmatari del gruppo di genitori della scuola primaria 'E. Zerboglio':

