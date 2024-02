San Giuliano Terme: l'appello di Confesercenti per la rinascita del piccolo commercio

Nelle ultime settimane si è riorganizzata e sta crescendo la Confesercenti di Pisa. Insieme alla creazione e sviluppo di nuove iniziative, che si sta concretizzando in riunioni ed eventi nazionali e regionali con sede a Pisa, si sta ripresentando con forza l'esigenza di far ripartire l'impegno a favore dell'attività dei negozi di vicinato e il piccolo commercio, così importante per il tessuto sociale dei centri più piccoli, dei paesi e dei borghi. A San Giuliano è stato nominato coordinatore Venanzio Fonte, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo.

"Amarcord, come diceva Fellini. Sì, dopo 50 anni lo dico anch'io. Mi ricordo, quando per aprire un piccolo negozio dovevi acquistarne la 'tabella merceologica' che descriveva cosa dovevi e potevi vendere. Quando la vendita della famosa 'tabella merceologica' rappresentava la buonuscita per il commerciante. Quando, proprio per la presenza della 'tabella', i negozi non potevano essere aperti dove e come si voleva, e ne veniva così in qualche modo contingentata l’apertura di merceologia simile".

Prosegue Fonte: "Quando per aprire un negozio non solo dovevi acquistare la tabella merceologica, ma dovevi sostenere un esame alla Camera di commercio per stabilire se eri professionalmente valido per dare al pubblico le spiegazioni appropriate in merito al materiale che avresti voluto vendere. Quando i proprietari dei fondi commerciali preferivano affittarli a costi più modici pur di non tenerli vuoti. Questo è il ricordo di un tempo ormai passato".

"Oggi assistiamo ad aperture di negozi indiscriminate - sottolinea Fonte - chiunque può aprire un negozio, quel che è peggio un negozio accanto all’altro della stessa merceologia. I negozi vendono di tutto, senza limite di merceologia, con la professionalità che si può ben capire come spesso non sia adeguata".

"Si susseguono le aperture di grandissime aree commerciali che vendono tutto a discapito del piccolo commercio. La qualità e professionalità passate in second'ordine a causa di prezzi sempre più bassi, dovuti alla concorrenza fra negozi vicini che vendono le stesse cose. I Black Friday, con sconti del 30/50/70% quasi per tutto l’anno, poi saldi fatti subito dopo i periodi estivi/autunnali/invernali, perché si pensa che con i saldi si possano poi sistemare i mancati incassi ed infine saracinesche abbassate per affitti troppo alti".

"Insomma in un labirinto come quello attuale, come si può pretendere che i giovani possano trovare, anche nel piccolo commercio, l’eventuale soluzione al lavoro che cercano? Come non capire chi per disperazione chiude? Come non capire il buio che sempre più s’impone nei paesi, nei borghi, nelle strade, a discapito della sicurezza dei cittadini? Non rimane che sperare in tempi migliori e soprattutto che i nostri politici nazionali, provinciali e comunali sì ingegnino per ritrovare nel piccolo commercio quella linfa vitale per ritornare a far vivere non solo il commercio, ma anche tutto ciò che intorno a lui si muove".

La nuova Confesercenti si è ricostituita con l’intento di riportare i piccoli negozi del nostro Comune ad avere il loro posto di prestigio nell’ambito paesano. "Tante le difficoltà, ne siamo ben coscienti, ma niente ci impedisce di provare, pian piano, a riprendere quel filo, bruscamente interrotto dal covid, affinché si possa riprovare a ridare vita almeno in parte a quegli 'amarcord' per i quali però occorre una cosa fondamentale e indispensabile: l’aiuto di tutti i commercianti di San Giuliano Terme".

"Chi vorrà sostenerci in questa rinascita potrà intanto telefonare al Responsabile della Provincia di Pisa Claudio Del Sarto al numero 388 693882 o inviare una mail a c.delsarto@confesercentitoscana.it. Un ringraziamento particolare, fin da ora, a tutti coloro che vorranno far parte di questa nuova cordata".