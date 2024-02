Sanità: un’applicazione per monitorare da remoto il respiro del paziente

Controllare i movimenti del torace nel paziente, la frequenza del suo respiro, accertare che quella frequenza sia regolare: adesso è possibile farlo, anche da remoto, grazie ad un'applicazione pensata e realizzata da Monasterio con Università di Pisa, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e Azienda sanitaria Usl Toscana nord ovest.

L’applicazione sarà presentata il 9 e il 10 febbraio a Pisa nella sala Kinzika delle Officine Garibaldi, in via Vincenzo Gioberti. Due giornate di convegno che si concluderanno con un pomeriggio divulgativo, il 10 febbraio, dalle 15 alle 17.30 alla Gipsoteca di Arte Antica in Piazza S. Paolo All’Orto. L’applicazione per il monitoraggio cardio respiratorio è stata ideata e progettata nell'ambito del progetto MyBreathingHeart, finanziato, per circa 500mila euro, dalla Regione Toscana. Capofila del progetto è stata Monasterio con il team di ingegneri del BioCardioLab dell’Ospedale del Cuore di Massa.

L’app, per smartphone Android, è di semplice utilizzo: una volta scaricata, guida il paziente indicando dove e per quanto tempo collocare lo smartphone sul torace. Attraverso i sensori integrati nel cellulare, l’app registra i segnali di movimento, eventuali accelerazioni o rallentamenti nel flusso respiratorio. I segnali raccolti vengono trasmessi ad un server accessibile ai clinici che, da remoto, grazie anche all’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, valutano i parametri.

L’applicazione (non ancora disponibile sulla piattaforma Play Store) è stata testata su un campione di 270 pazienti fragili ed ha permesso di individuare anomalie cardiorespiratorie. Il progetto MyBreathingHeart sarà presentato ufficialmente durante il convegno, alla presenza della Regione Toscana, del direttore generale di Monasterio Marco Torre, del rettore della Università di Pisa Riccardo Zucchi, della direttrice generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Silvia Briani e della direttrice generale dell’Azienda sanitaria Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani.

La prima giornata di convegno si aprirà alle 9.30 con i saluti istituzionali per concludersi alle 17.30 e vedrà la partecipazione di relatori di Monasterio, Università di Pisa, Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e Azienda Asl Toscana nord ovest. La seconda giornata si articolerà in due momenti: dalle 9.30 alle 13 si proseguirà con gli interventi degli esperti alle Officine Garibaldi, mentre dalle 15 alle 17.30, presso la Gipsoteca di Piazza all’Orto, è previsto un momento divulgativo aperto a tutta la cittadinanza, con dimostrazioni pratiche sull’utilizzo dell’App: chi vorrà potrà testarla e verificarne le modalità di acquisizione dati. La partecipazione ad entrambe le giornate è aperta e gratuita. Per informazioni, contattare la segreteria organizzativa ASK SERVICE al numero 0585-787858 o via mail a info@askservice.it. Per ulteriori dettagli consultare la sezione News del sito www.monasterio.it.