Si tiene le vincite del centro scommesse in cui lavora, fingendo di essere stato rapinato

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato, a conclusione di una dedicata attività d'indagine, hanno denunciato in stato di libertà una persona residente fuori provincia, per simulazione di reato e appropriazione indebita.

Durante la trascorsa estate, il soggetto aveva denunciato all’Arma di essere stato vittima - in un comune del Comprensorio del Cuoio - di una rapina da parte di due ignoti malfattori. Questi avrebbero derubato l'uomo all'uscita da un centro scommesse in cui lui lavorava, prima che potesse andare a versare il denaro.

La storia non ha convinto fin da subito i militari, che hanno voluto vederci chiaro. Anche grazie all'esame di immagini di videosorveglianza presenti nella zona dei fatti denunciati, i Carabinieri hanno ipotizzato che è sia sia trattato di una messinscena dell'indagato: questi, secondo l'accusa, ha simulato la rapina patita, per cercare di coprire gli ammanchi di denaro dell'agenzia scommesse, cioè alcune decine di migliaia di euro di incassi di scommesse che l'uomo si è tenuto in più occasioni invece di versarli.