San Giuliano Terme, approvato il bilancio consuntivo nel segno del recupero e della riqualificazione

Nell'ultimo Consiglio sono stati deliberati i primi interventi con avanzo vincolato:

- La riqualificazione della piscina comunale (598mila euro quale quota da destinare al cofinanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il bando 'Sport e Periferie').

- La ristrutturazione dell'ex Albergo Terme da adibire a uffici comunali (580mila euro).

- Il recupero dell'ex Opera Pia (290mila euro quale quota da destinare al cofinanziamento da parte del Ministero dell'Interno per la rigenerazione urbana).

- Il terzo lotto della riqualificazione del cimitero di Agnano, oltre a interventi vari di manutenzione straordinaria degli altri cimiteri comunali (332mila euro complessivi).

- L'impianto antincendio nella scuola media di Pontasserchio (134mila euro quale quota da destinare al cofinanziamento da parte del Ministero dell'Interno per interventi di messa in sicurezza del territorio).

- La manutenzione delle strade comunali (152mila euro).

"Si tratta di investimenti importanti e consistenti - continua Cecchelli - nonché molto concreti: penso a temi molto sentiti dai cittadini, come la piscina comunale ad esempio, che è ormai sulla via della riqualificazione. Molto centrale è il recupero dell'esistente, in ottica di una rigenerazione urbana: l'ex Albergo Terme, che al piano terra ospita già adesso alcuni uffici comunali, sarà in grado di ospitarne altri al primo piano. Dell'ex Opera Pia abbiamo già parlato, così come dei cimiteri comunali e delle strade, temi su cui la nostra attenzione è massima".

"Non solo - prosegue Cecchelli - l'approvazione dello stanziamento di questo avanzo vincolato è avvenuto nella stessa seduta consiliare con una riduzione di almeno un mese sui tempi rispetto agli anni passati. Merito del buon lavoro che stanno facendo gli uffici comunali che ringrazio per la loro professionalità. Adesso stiamo lavorando allo stanziamento dell'avanzo libero per nuovi investimenti sul territorio che contiamo di portare in Consiglio comunale entro la fine di giugno".

"Il bilancio è sano - conclude il sindaco Sergio Di Maio - e siamo pronti a effettuare ulteriori investimenti per migliorare la qualità della vita dei sangiulianesi sotto diversi punti di vista. Desidero sottolineare anche io la grande attenzione che stiamo mettendo nel recupero dell'esistente, che è un altro punto del programma di mandato".