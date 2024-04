La Deputazione della Fondazione Pisa ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2023 nella seduta del 22 aprile scorso, previo parere favorevole (sempre all’unanimità) espresso dall’Assemblea dei Soci. Il bilancio si è chiuso con un avanzo di esercizio pari a 24,3 milioni di euro, superiore di circa 3,1 milioni rispetto a quello dello scorso esercizio 2020.

I contributi complessivamente erogati nel corso dell’anno per sostenere i tre settori di intervento istituzionale in cui opera la Fondazione (Arte, attività e beni culturali; Volontariato, filantropia e beneficenza; Ricerca scientifica e tecnologica) sono stati oltre 19 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro a valere sulla disponibilità dell’esercizio e 7 milioni di euro circa tratti da appositi fondi.

Nella consapevolezza di come gli straordinari eventi di questi anni abbiamo profondamente inciso nel tessuto sociale, nel corso dell’anno sono stati presentati i risultati del 'Report sul disagio economico e sociale a Pisa', richiesto dalla Fondazione per verificare gli effettivi stati di bisogno attualmente presenti sul nostro territorio e le categorie sociali ad essi collegate.

Dal Report è emersa l’urgenza di intervenire contro una nuova pressante forma di disagio sociale che si sta rapidamente diffondendo, quale quella 'povertà educativa', e l’esigenza di sviluppare sul territorio una 'cultura di rete' tra gli operatori in modo da rendere il sistema socio assistenziale complessivamente più efficiente, evitare sovrapposizioni e tendere all’allocazione ottimale delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda l’ordinaria attività istituzionale, la Fondazione nel corso del 2023 ha pubblicato i consueti Avvisi di settore ed ha sostenuto complessivamente 236 progetti rientranti nei già richiamati settori di intervento. Nel dettaglio oltre 5,5 milioni di euro sono stati destinati alle Attività Culturali, corrispondenti a 11 iniziative; oltre 1,6 milioni di euro ai Beni Culturali, corrispondenti a 21 iniziative; oltre 4 milioni di euro al Volontariato, Filantropia e Beneficenza, corrispondenti a 88 iniziative; infine, quasi 8 milioni di euro sono andati alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, corrispondenti a 16 iniziative.

"Siamo molto soddisfatti del bilancio consuntivo 2023 - dichiara il presidente della Fondazione Pisa, l'avvocato Stefano Del Corso - che conferma la capacità della nostra istituzione di mettere a disposizione risorse per far fronte in modo adeguato alle esigenze emergenti dal nostro territorio di riferimento".