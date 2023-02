La Prima commissione consiliare approva la variante per il Pisa Training Centre

La svolta decisiva, epocale per la storia dello Sporting Club e per tutta la città, stavolta è realmente a portata di mano. Non resta da percorrere che gli ultimi metri, ma le curve più insidiose e i tratti più complessi del percorso sono stati tutti superati: l'iter burocratico propedeutico alla fase operativa per la realizzazione del Pisa Training Centre è vicinissimo al traguardo. Nella mattinata di lunedì 20 febbraio si è riunita la Prima commissione consiliare permanente, presieduta da Maurizio Nerini (Fratelli d'Italia), chiamata ad esprimersi sulla variante urbanistica.

L'esito della votazione è stato favorevole al progetto, come riporta Nerini in una comunicazione ufficiale: "Passa all'unanimità dei votanti (M5S non partecipa al voto) la Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione del parco sportivo di via Pietrasantina. Un risultato non scontato che fa fare un altro grande passo avanti e del quale bisogna ringraziare per il grande lavoro svolto gli uffici comunali". Non mancano le frecciate ai soggetti che si oppongono al progetto: "I tentativi dei falsi ambientalisti sono stati disinnescati con il voto sulle osservazioni e controdeduzioni fatte, che erano una decina, e ora si va al voto in Consiglio comunale la prossima settimana".

Maurizio Nerini quindi anticipa l'ultimo atto formale che completerà la fase burocratica: la variante verrà portata nella seduta del Consiglio comunale, che voterà per la definitiva approvazione. Dopodiché la palla passerà allo Sporting Club, che potrà presentare il progetto e quindi iniziare con i lavori. Nerini conclude: "Siamo certi che arriveranno le buone notizie da parte del Pisa, che non vogliamo in questa fase delicata tirare per la giacca. Come sempre come maggioranza abbiamo svolto il nostro buon servizio alla città".