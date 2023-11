Più verde e con nuovi parcheggi per i residenti: approvato il piano di recupero dell'ex caserma Artale

La soddisfazione sui volti del sindaco Michele Conti e dell'assessore all'urbanistica Massimo Dringoli è visibile, accompagnati dalla dirigente comunale Daisy Ricci: la partita della riqualificazione dell'ex caserma Artale è entrata nelle battute conclusive. Il piano di recupero presentato dall'azienda privata proprietaria dell'immobile è stato approvato: "Un altro importante tassello per la rigenerazione di una parte della città che attendeva questo momento da troppo tempo". Il commento del sindaco sottolinea le ricadute positive per tutta l'area del centro storico in cui sorge la storica struttura militare, nelle quali si addentra l'assessore Dringoli.

"Nel piano sono rispettate tutte le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza e dal Consiglio comunale nel 2017. Nello specifico - spiega Dringoli - il rispetto degli edifici considerati di interesse: vale a dire il blocco delle camerate che si affaccia su via Savi, il cosiddetto Teatro dei fanti che dà su via Derna e la palazzina ufficiali che si affaccia su via Roma. Tutti gli altri edifici possono essere abbattuti". L'assessore all'urbanistica entra ancor di più nel dettaglio: "L'edificio delle ex camerate farà da quinta naturale all'area verde che rimarrà a uso pubblico. Parliamo di una superficie di circa 6.500 metri quadri, che costituirà dunque un polmone verde prezioso a beneficio di tutta la popolazione, non soltanto dei residenti nella zona".

L'altra notizia dalla portata rilevante per le persone che abitano questa porzione del centro storico è che "saranno realizzati parcheggi a raso - affermano Conti, Dringoli e Ricci - da un minimo di 60 fino a un massimo di 100. In prima battuta le ditte che riceveranno l'appalto dei lavori dai proprietari dell'immobile realizzeranno un primo lotto di stalli, che passeranno automaticamente sotto la gestione di Pisamo. L'azienda e il Comune, in seconda battuta, decideranno se implementare il numero di posti auto realizzando un parcheggio multipiano. Ciò che è di fondamentale importanza è che questi nuovi parcheggi saranno a uso esclusivo dei residenti: in questo modo rispondiamo anche alla cronica carenza di posti per i veicoli privati degli abitanti del quartiere di Santa Maria".

L'edificio che ospitava le camerate sarà adibito a studentato universitario, con una porzione minore che sarà convenzionata con il Diritto allo studio universitario, mentre la maggior parte degli alloggi sarà gestita da un soggetto privato. Nell'ex palazzina ufficiali invece saranno ricavati una ventina di appartamenti a uso familiare. In questa parte della città si svilupperà anche il progetto di riqualificazione del polo ospedaliero del Santa Chiara, "unito da via Savi all'ex caserma Artale rigenerata" sottolinea Dringoli. "Si creerà così una continuità naturale tra i due progetti, dando forza alla visione concreta del futuro della città che cerchiamo di portare avanti da quando si è insediata la prima consiliatura, cinque anni fa" commenta il sindaco.

"Mi preme concludere con un'altra importante sottolineatura - aggiunge Michele Conti - l'immobile è finito in mano a privati perché le amministrazioni che ci hanno preceduto non hanno mai voluto impegnarsi per acquisirne la proprietà. Una scelta scellerata che ci ha lasciato in eredità una matassa molto ingarbugliata, che siamo riusciti a districare con impegno e serietà nei confronti, in primis, dei cittadini".