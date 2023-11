Commercio, Confesercenti esulta: "Approvata la riqualificazione del mercato di via Paparelli"

"Finalmente il mercato bisettimanale di via Paparelli volta pagina. Con nostra grande soddisfazione abbiamo chiuso in modo positivo la concertazione con l’amministrazione comunale per un riassetto dei banchi. Il nostro unico interesse era quello di migliorare il mercato. Ci siamo riusciti portando avanti un progetto, condiviso dagli operatori, che ha visto il via libera di Palazzo Gambacorti".

Nelle parole del presidente provinciale di Anva Confesercenti, Mirco Sbrolli, la soddisfazione per la conclusione di un lungo percorso che gli ambulanti hanno intrapreso con l’amministrazione comunale. "Era del tutto evidente che il mercato bisettimanale di via Paparelli avesse bisogno di una svolta per il suo rilancio - spiega Sbrolli - La nostra proposta aveva come punti fermi tre aspetti fondamentali: l’eliminazione dei posteggi vuoti, l’aumento dell’area di vendita dei banchi e la possibilità di ampliare il parcheggio. Tre obiettivi che sono stati tutti centrati grazie alla collaborazione con l’assessore Pesciatini e con i dirigenti degli uffici".

Il presidente provinciale Anva entra nel dettaglio dei progetto di riqualificazione. "Con l’eliminazione dei posteggi vuoti, siamo riusciti da aumentare di un metro la concessione di tutti i posteggi offrendo quindi più spazi di vendita per gli operatori. Nonostante questo ampliamento, abbiamo ricavato un maggior numero di parcheggi per le auto come da tutti sempre auspicato. Nel progetto è anche previsto un bando per la concessione di cinque nuovi posteggi dedicati ad ambulanti del settore alimentare come previsto dal piano del commercio, ovviamente ricercando le tipologie ad oggi mancanti".

E i tempi? Ancora Mirco Sbrolli: "Rispetto al cronoprogramma siamo riusciti ad anticipare la certificazione delle nuove planimetrie. A questo punto il Comune provvederà ai bandi per il settore alimentare e a definire la graduatoria dei concessionari. Da quella graduatoria si partirà per la riassegnazione dei posteggi come prevede la legge. Crediamo che l’operazione possa ultimarsi entro il prossimo gennaio".

La conclusione del responsabile provinciale di Confesercenti Toscana Claudio Del Sarto. "Dobbiamo ringraziare l’assessore Paolo Pesciatini e la dirigente Cristina Pollegione per aver compreso l’importanza di questo passaggio ed aver collaborato con gli operatori per giungere ad una riqualificazione condivisa nel pieno rispetto di norme e regolamenti. Siamo convinti che il risultato raggiunto sia una vittoria del mercato di Pisa e dei suoi ambulanti. E siamo davvero orgogliosi di aver fatto la nostra parte".