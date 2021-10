Capannoli: una nuova stagione per l'ex scuola elementare di Via Volterrana

'Spazio alla comunità' è il titolo del percorso partecipativo voluto dall'amministrazione di Capannoli per condividere con la cittadinanza la progettazione del nuovo edificio. Oggetto del percorso è stato il progetto architettonico di rigenerazione dell’edificio che si affaccia su via Volterrana: a seguito delle profonde trasformazioni che hanno coinvolto l’edilizia scolastica del territorio (con i due nuovi plessi inaugurati nel 2019 e nel 2021) la struttura che per molti anni ha ospitato la Scuola Primaria è oggi inutilizzata.

Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare ad un avviso pubblico promosso dalla Regione Toscana e finalizzato a sostenere progetti di recupero e rigenerazione di spazi da mettere a disposizione della comunità. Dal percorso partecipativo è emersa la volontà dei cittadini: spazi per i giovani, sale ricreative per gli anziani, locali a disposizione delle associazioni. Dal percorso partecipativo si è passati quindi alla progettazione per reperire risorse per la realizzazione dell’intervento presentando un progetto di complessivi 950.000 euro.

L’intervento prevede il recupero dell’architettura originaria, attraverso una ricerca storica, rendendo meno impattante il fabbricato nel suo contesto anche per favorire la visibilità della nuova scuola dell’infanzia appena inaugurata dalla via Volterrana. "Avevamo previsto nel nostro programma di governo di avviare un percorso partecipativo rivolto alla cittadinanza relativamente al riuso di questo edificio e con grande impegno lo abbiamo fatto e contestualmente abbiamo lavorato alla progettazione, affidata all'esterno; siamo riusciti a presentare il progetto per richiedere il contributo per la realizzazione" commenta il sindaco Arianna Cecchini, che si è tenuta anche in questo secondo mandato la delega alle opere pubbliche. "Adesso non ci resta che incrociare le dita" conclude.