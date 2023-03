Il Pisa Training Centre si farà in Gagno: il Consiglio comunale approva la variante

Dopo i ritardi di due giorni fa nella discussione su controdeduzioni e osservazioni, nel pomeriggio di giovedì 2 marzo si è chiuso il cerchio in Consiglio comunale: l'assemblea ha approvato definitivamente la variante urbanistica che ancora il progetto del Pisa Training Centre sui terreni della zona di Gagno acquisiti circa due anni fa dalla società Pisa Sporting Club.

Nonostante forti divergenze su alcuni aspetti, il Partito Democratico si è espresso comunque a favore della variante, unendo così i propri voti a quelli delle forze di maggioranza. Unica voce contraria nella votazione è quella di Ciccio Auletta, capogruppo del gruppo Diritti in Comune. Grande la soddisfazione del presidente della Prima commissione Maurizio Nerini (FdI): "Sono molto contento di aver contribuito come presidente di commissione all'approvazione definitiva della variante proposta per la costruzione della Cittadella dello Sport del Pisa a Gagno dopo gli altri atti importanti varati in questi anni".

Non mancano le stoccate nei confronti dell'opposizione: "Da respingere al mittente e fuori luogo sia le argomentazioni elettorali del M5S, gruppo assente e inconsistente su tutti i fronti per 5 anni di consiglio, che il tentativo maldestro del PD di far votare un ordine del giorno fuori tema sullo stadio, ritirato in commissione, che mette in difficoltà non tanto l'amministrazione pronta da tempo con la variante Porta a Lucca-Stadio, approvata nel 2020, ma soprattutto la società calcistica in un momento delicato post pandemia tirandola per la giacca".

"A dimostrazione che si può fare opposizione in modo costruttivo - conclude Nerini - c'è da valutare invece positivamente il buon lavoro del gruppo di Ciccio Auletta: nella loro osservazione, parzialmente accolta, ci sono precise indicazioni su destinazioni d'uso, percorsi poderali e dei canali originali, della realizzazione di un parco pubblico con sistemazioni di tipo naturale e di elevata qualità paesaggistica, con utilizzo di tecnologie per acque meteoriche, riduzione l'inquinamento luminoso e risparmio energetico".

Conclude con parole di grande entusiasmo il sindaco Michele Conti: "In Consiglio comunale abbiamo approvato anche la variante del centro sportivo di Gagno. Dopo la variante relativa allo stadio, approvata in tempi record nel 2020, ecco un’altra promessa mantenuta. Si tratta di due atti fondamentali per Pisa, che consentiranno al Pisa Sporting Club di proseguire con gli ambiziosi programmi di sviluppo e che diventano un’occasione storica per la riqualificazione di tutta la zona nord della città".