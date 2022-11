Approvata la variante urbanistica per il 'Pisa Training Centre': ha votato soltanto la maggioranza

La seduta del Consiglio comunale di giovedì 3 novembre segna un passaggio cruciale per lo sviluppo futuro delle infrastrutture del Pisa Sporting Club. I consiglieri infatti hanno proceduto alla votazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione del progetto denominato 'Pisa Training Centre', presentato dal club di via Battisti diversi mesi fa. A dare la notizia dell'esito della votazione è il sindaco Michele Conti: "Il Consiglio comunale, con i soli voti dei consiglieri di maggioranza, ha approvato l’adozione della variante urbanistica per la realizzazione del 'Pisa Training Centre' in Gagno".

"Una variante importante per il Pisa Sporting Club che ha proposto il progetto, ma anche per la città - sottolinea Conti - poiché si tratta di un’occasione per riqualificare un’area vicino a piazza dei Miracoli che ospiterà tanti giovani talenti del mondo dello sport. Non ho compreso, sinceramente, l’atteggiamento dell’opposizione che alla prova dei fatti ha disertato la votazione preferendo non esprimersi su questo importante atto. Ognuno si assume le proprie responsabilità, noi andiamo avanti nell’interesse di Pisa".